Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественной линейке тверской школы №29

Порог школы №29 сегодня впервые переступили 110 первоклашек. Фото: ПТО

Почти 14,5 тысяч первоклашек сегодня, 1 сентября, впервые сели за парты в Тверской области. Всего же в школу в регионе пошли 139 777 ребят.

Для первоклашек 1 сентября - это праздник, а торжественные линейки, организованные в школах - одно из самых ярких событий жизни.

В линейке тверской школы №29 принял участие губернатор Игорь Руденя.

«Дорогие дети! Сегодня у вас очень ответственный день, пусть он запомнится на всю жизнь. В этой школе вы будете получать новые знания, приобретать новых друзей. Хотел бы пожелать, чтобы на протяжении этого увлекательного и интересного пути вы всегда помнили – вы самая главная надежда нашей страны, нашего Верхневолжья. Уверен, что все вы будете любить свою родину. Желаю интересной учёбы и чтобы вы дружили между собой, помогали друг другу», - обратился к ребятам глава региона.

Порог школы №29 сегодня впервые переступили 110 первоклашек. Всего же здесь обучаются 1011 ребят. Им очень повезло: в школе есть лингафонный кабинет, цифровая лаборатория по биологии и химии, столярная и слесарная мастерские, музей, два спортивных зала и бассейн.

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