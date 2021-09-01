«Ой, мама дорогая! Какой же взрослый я!»: Для первоклашек Твери прозвучал первый звонок

Солнца 1 сентября не было, зато были яркие воздушные шары и море впечатлений. Фото: Виктория ТУШКОВА

Большой розовый бант у соседки по парте. Запах потрёпанного букваря. Огромный букет, постоянно норовивший выпасть из рук. Каждый из нас сохранил собственные воспоминания о 1 сентября.

В День знаний-2021 почти 14,5 тысячи первоклашек в Твери и Тверской области услышали первый школьный звонок. Теперь такие воспоминания будут и у них. Праздник, кажется, удался. Во всех тверских школах прошли линейки, самые настоящие, как раньше, до всех пандемийных тревог.

Первая линейка! Фото: Виктория ТУШКОВА

Ребят, правда, разделили, чтобы сильно не толпиться. Первоклассники и будущие выпускники выходили на линейку вместе в десять утра. Другие классы - в своё время, по расписанию.

На линейке в школе № 16, где побывала «КП»-Тверь», всё кипело! Родители суетились, волновались, фотографировали. Учителя пытались выстроить своих подопечных в шеренги. Шеренги разваливались, конечно: дети! И педагогам приходилось вновь и вновь собирать малышей, словно неваляшек, в кучку.

Кое-кто уже успел подружиться. Фото: Виктория ТУШКОВА

А первоклашки - как шумные воробушки. Маленькие, смешные и такие разные. Деловые, успевшие перезнакомиться с половиной класса, и скромники, робко поглядывающие на товарищей. Встревоженные и зевающие, радостные и приунывшие от навалившейся ответственности.

День 1 сентября выдался серым, пасмурным. Но обошлось без дождя, а для настроения родители и учителя раздали малышам яркие воздушные шары. Старшеклассники устроили для «первашей» театрализованное представление.

Первосентябрьская фотосессия. Фото: Виктория ТУШКОВА

Первоклашки, картавя, читали смешные и трогательные стихи: «Теперь-то жизнь другая наступит у меня. Ой, мама дорогая! Какой же взрослый я!» Мамы плакали.

- Сегодня ведём дочь Софию первый раз в первый класс, будет учиться в 1 «А». А сын, Арсений, третьеклассник, - рассказала «КП»-Тверь» одна из мам, Светлана. - Очень жду, что ребята нас не подведут и добьются всего, чего хотят от жизни. Сегодня для этого делается, наверное, самый важный шаг, ведь младшая школа - основа всех будущих знаний.

Арсений, кстати, своё будущее уже спланировал: хочет стать врачом. А Соня пока не определилась, еще успеет.

Первоклашка София, третьеклассник и будущий врач Арсений с мамой Светланой. Фото: Виктория ТУШКОВА

- В нашем календаре много праздников. Но 1 сентября остаётся самым добрым и светлым. Вы вступаете в новую жизнь, в мир знаний и открытий. Я желаю всем нашим ученикам больших успехов в учёбе и только хороших отметок в тетрадях на радость нам и родителям, - поздравил ребят директор школы Олег Платонов. - А учителям желаю крепкого здоровья прежде всего.

Ребята постарше чувствуют себя спокойно - им не привыкать! Фото: Виктория ТУШКОВА

В День знаний к ребятам обратился и губернатор Игорь Руденя. Он побывал в средней школе № 29.

- Дорогие дети! Сегодня у вас очень ответственный день, пусть он запомнится на всю жизнь. В школе вы будете получать новые знания, приобретать новых друзей. Хотел бы пожелать, чтобы на протяжении этого увлекательного и интересного пути вы всегда помнили: вы самая главная надежда нашей страны, нашего Верхневолжья, - обратился глава региона к первоклассникам. - Желаю интересной учёбы и чтобы вы дружили между собой, помогали друг другу.

Если у кого-то долгий школьный путь только начинается, то другие его завершают. Поверьте, это не менее трогательно. В выпускной класс пошёл и сын нашей коллеги, шеф-редактора тверской «Комсомолки» Татьяны Румянцевой.

- Надеюсь, на его свадьбе я не буду так рыдать, - поделилась с нами Татьяна своими чувствами. - Мой сын Кирилл пошёл в 11-й класс. Запретил приближаться к нему и фотографировать - ни к чему, говорит… А я рыдала у рябинок, рядом с забором гимназии № 12. Конечно, сфотографировала - он же мое произведение искусства! Сколько нервов, тревог, небольших радостей, скромных побед, крови (а дрался он в начальной школе жестоко!) за эти десять лет... Десять лет назад девочка, красавица-одиннадцатиклассница, вела в школу его, сегодня вёл он - первоклашку с большими белыми бантами. По традиции был красивый школьный спектакль. Первосентябрьские песни, доносившиеся из динамиков, как-то по-особенному рвали душу. Шарики в небе. Красиво. В добрый путь, мой маленький большой мальчик!

Одиннадцатиклассники ведут первоклашек на первый школьный урок. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Да… С годами всё-таки немного забывается, какое оно - 1 сентября. Сколько в нём волнений, тревог, надежд. Пусть нынешние первоклашки мечтают, а будущие выпускники строят самые смелые планы. Ну а родители и учителя… Будут гордиться ими, украдкой утирая слезу. С Днём знаний!