В Андреаполе МЧС продолжает восстановительные работы после разрушительного смерча

В Андреаполе продолжаются восстановительные работы. Фото: Александр ЖМУЛИН

В пострадавшем от разрушительного смерча Андреаполе силами ГУ МЧС по Тверской области продолжается ликвидация последствий разгула стихии.

7 августа закончена расчистка 78 участков городских улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов от щепок, сломанных и распиленных деревьев, строительного мусора.

Всего вывезено 4000 тонн (4 000 000 килограммов) мусора.

Работы производятся непрерывно, недостатка в стройматериалах нет, так как создан их запас.

На 28 домах отремонтирована кровля, у 17 домов восстановлены заборы, ограждающие придомовую территорию.

26 домов восстановлены полностью.

Ликвидацией последствий занимаются 360 человек с привлечением 33 единиц техники.

Напомним, на Андреаполь и ряд соседних районов, 2 августа обрушился ураган, ставший причиной мощного смерча, который разрушил много строений в городе. В Андреаполе погибли мужчина и женщина. Ещё один мужчина погиб в Осташкове. Были раненые.

Губернатор Тверской области распорядился всем пострадавшим от смерча оказать материальную помощь.

Тем, кто лишился жилья, будет куплено новое, остальным оказывают помощь по восстановлению. Детям из пострадавших семей предоставят школьную форму и письменные принадлежности.