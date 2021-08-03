"Будем работать до конца": сотрудник МЧС рассказал о раненых и погибших в результате урагана в Тверской области

На месте продолжается разбор завалов Фото: Александр ЖМУЛИН

Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Андреаполь и Осташков вечером, 2 августа.

Сотрудники МЧС разбирают завалы разрушенных домов и построек, пилят поваленные деревья, оказывают помощь местному населению.

К ликвидации последствий стихии привлечено 350 человек и 78 единиц техники. Работает комиссия.

Последствия стихии оказались разрушительны: уничтожены дома, нет электричества в населенных пунктах, погибли и пострадали люди.

- В Андреаполе из-за неблагоприятных погодных явлений 63 дома пострадало, порядко 15 пострадало сильно. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Два человека погибли - мужчина и женщина. Для жителей организован пункт временного размещения. Оказывается вся необходимая помощь. Мы будем работать до конца, - рассказал "КП"-Тверь" начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области Александр Жуков. Оценить время, которое потребуется на разбор завалов, спасатель пока затрудняется.

А в это время в минздраве Тверской области рассказали о состоянии пострадавших. По оценке медиков, все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет. Накануне их доставили на вертолете в Тверь.

Семьям погибших и пострадавших окажут финансовую помощь и предоставят новое жилье.