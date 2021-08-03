Пострадавших во время урагана в Андреаполе доставили в Тверь на вертолёте

В разрушенном доме погиб мужчина Фото: Александр ЖМУЛИН

Министерство здравоохранения Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим в результате урагана в Андреаполе и Осташкове.

Из-за стихии пострадали 11 человек. В Андреаполе двое погибли. Как стало известно "КП"-Тверь", смертельные травмы получила местная акушерка. Женщину убило деревом на улице. Также под завалами разрушенного дома оказался пожилой мужчина.

Для транспортировки пострадавших потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России. Экипаж вертолёта Ми-8 с бригадой врачей 2 августа совершил вылет в ЦРБ Андреапольского муниципального округа. Пациентов доставили в ОКБ и ДОКБ Твери.

По информации медиков, состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет. На улицах, где дома наиболее повреждены, дежурит бригада скорой помощи, чтобы оперативно оказать помощь всем, кому она понадобится.

3 августа губернатор распорядился о выплатах и приобретении жилья для семей погибших и пострадавших в результате урагана.

На месте продолжается разбор завалов. На базе ГУ МЧС России по Тверской области открыта круглосуточная горячая линия: 8-4822-39-09-82.