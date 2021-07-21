Когда выступают на Олимпиаде тверские спортсмены

Прыгунья в длину Дарья Клишина, гребцы-байдарочники Александр Сергеев и Артём Кузахметов едут на Олимпиаду от Тверской области. Фото: instagram.com/dariaklishina, ;VK: Александр Сергеев; canoesport.ru/Андрей Голованов

С 23 июля по 8 августа в Токио на XXXII летних Олимпийских играх будут соревноваться атлеты со всего мира. Всего около 10 тысяч спортсменов. Среди представителей России есть и четверо наших земляков.

Это заслуженный мастер спорта по легкой атлетике (прыжки в длину) Дарья Клишина, заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов, мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев и мастер спорта по гребле Василиса Степанова. Последняя, правда, представляет сейчас Санкт-Петербург.

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28-летняя дебютантка Олимпиады Василиса Степанова вступит первой первой в борьбу за награды игр. Она выйдет на старт 24 июля в составе экипажа двойки без рулевого. При удачном исходе гонки Василиса 27 июля сможет побороться за выход в финал, а 29 июля – за победу.

Знаменитая Дарья Клишина начнет с квалификации в прыжках в длину 1 августа. Финал соревнований - 3 августа. Для Дарьи это будет уже вторая Олимпиада в карьере.

Тверские гребцы-байдарочники Артем Кузахметов и Александр Сергеев в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют 6 августа на квалификационных заездах. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, Олимпийские игры в японской столице станут двенадцатыми с участием представителей Тверской области. Начиная с 1912 года, честь Верхневолжья защищали 18 спортсменов. В нашем активе - шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.