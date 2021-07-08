От Тверской области на Олимпиаду в Токио едут три спортсмена: Дарья Клишина, Александр Сергеев, Артём Кузахметов

Прыгунья в длину Дарья Клишина, гребцы-байдарочники Александр Сергеев и Артём Кузахметов едут на Олимпиаду от Тверской области. Фото: instagram.com/dariaklishina, ;VK: Александр Сергеев; canoesport.ru/Андрей Голованов

Тверскую область на XXXII летних олимпийских играх в Токио (с 23 июля по 8 августа 2021) будут представлять три спортсмена. Состав олимпийской сборной России опубликован в документах с заседания Исполкома Олимпийского комитета России.

Тверскую область представляют три спортсмена.

Это прыгунья в длину Дарья Клишина, гребцы-байдарочники Александр Сергеев и Артём Кузахметов.

1. Дарья Клишина, легкоатлетка, прыжки в длину

30 лет, рост 180 см, вес 57 кг.

Родилась в Твери, имеет гражданство России, но сейчас живёт и тренируется в США. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

2. Александр Сергеев, гребля на байдарке

27 лет, рост 187 см, вес 92 кг.

Родился и живёт в Твери. Мастер спорта международного класса. В 2019 году стал победителем II Европейских игр (Минск) - международных соревнований по мультиспорту среди спортсменов европейского континента, которые проводятся каждые четыре года.

Серебряный призёр I Европейских игр (Баку, 2015 год) и бронзовый призёр чемпионата Европы по гребле. На соревнованиях представляет Тверь и Республику Башкортостан.

3. Артём Кузахметов, гребля на байдарке

26 лет, рост 189 см, вес 89 кг.

Родился в Вышнем Волочке. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Мастер спорта международного класса. Чемпион мира-2018, чемпион Европейских игр-2019, бронзовый призёр чемпионата Европы-2016, многократный победитель и призёр регат национального значения. На соревнованиях представляет Тверскую область и Санкт-Петербург.

ВАЖНО

Из-за допингового скандала нашим спортсменам запретили выступать под российским флагом. Они пронесут на Играх полотно с эмблемой ОКР, а точнее, её англоязычным вариантом: ROC. Использование Гимна России также запрещено. Вместо него будет звучать фрагмент из 1-го концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

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