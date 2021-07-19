В Тверской области планируется до 2026 года преобразить исторический центр Торжка

На совещании в областном правительстве обсудили запланированную реновацию исторического центра Торжка. Фото: ПТО

19 июля губернатор Игорь Руденя на совещании в областном правительстве обсудил с чиновниками планы по приведению в порядок части исторических зданий Торжка. В этом финансово участвует Новый банк развития БРИКС.

По мнению Игоря Рудени, реновация исторического центра Торжка - важный этап развития всей туристической отрасли Верхневолжья.

Итак, запланировано провести масштабные работы по реставрации Императорского путевого дворца. Он находится в весьма запущенном состоянии и пустует уже больше 14 лет. Также преобразят здания - объекты культурного наследия «Присутственные места», «Дом Городничего и казначея», жилой дом середины XIX века.

Предполагается, что эти работы будут завершены в 2025 году.

Кроме того, планируется благоустроить старинный сквер «Городской бульвар» и ряд близлежащих улиц.

На совещании были рассмотрены варианты необходимых инфраструктурных решений.

Добавим, что сейчас по федеральной программе «Культура России» в Торжке ведется реставрация Борисоглебского мужского монастыря, собора Входа Господня в Иерусалим и Спасо-Преображенского собора.