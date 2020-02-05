Еще один путевой дворец будет восстановлен в Тверской области

Недавно губернатор Игорь Руденя обсудил с новым главой Торжка Юрием Гуриным ряд важных для древнего города вопросов. В том числе судьбу ветшающего Императорского путевого дворца (одного из трех сохранившихся в регионе) и ряда примыкающих к нему исторических зданий Торжка. Им, как дождь в засуху, остро необходима реконструкция. Сейчас можно сказать, что если не луч света забрезжил, то фонарик надежды точно включился...

Здание бывшей императорской резиденции, где в свое время останавливались Екатерина Великая, Павел I и Александр I, пустует уже около 14 лет. Оно требует значительного ремонта как крыши, так и фасада с внутренними помещениями. Чтобы понять это, не нужно быть экспертом. Однако, по словам местного жителя, фотографа Антона Новикова, визуально здание еще крепкое. Антон следит за судьбой дворца. Последний раз он побывал в нем в январе, сделал несколько фотографий. Заметных трещин не увидел.

Дворцу требуется серьезный ремонт. Фото: Антон Новиков

С начала 2000-х годов запускалось несколько проектов по реставрации путевого дворца. Но все они так и остались планами на бумаге. Сегодня есть гарантии, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Торжок вошел в проект Министерства культуры РФ по развитию инфраструктуры малых исторических поселений. Его поддерживает Новый банк развития БРИКС.

- Между правительством Тверской области и Минкультом РФ подписано соответствующее соглашение. С учетом средств банка развития БРИКС, а также федеральных, региональных и муниципальных ассигнований на реставрацию комплекса исторических зданий в Торжке планируется направить 1,8 млрд рублей, - сообщили «КП»-Тверь» в пресс-службе областного правительства.

Согласно проекту, в Торжке запланирована реставрация не только дворца, но и некоторых других исторических архитектурных объектов. Кроме того, должны преобразиться площадь Революции, Тверецкая набережная и сквер на улице Студенческой.

По информации областного правительства, проектные работы запланированы на 2021 год. Сама реконструкция должна занять не больше пяти лет.

В итоге в городе появится культурно-исторический комплекс - новое место притяжения для новоторов и туристов. Там откроют экспозиции художественной промышленности и ремесел, а также интерактивный «Город мастеров». Комплекс дополнят летним кафе и смотровой площадкой.

СПРАВКА «КП»

Путевой дворец в Торжке - один из Императорских путевых дворцов, построенных по Московско-Петербургскому тракту в 1870-х годах по указу Екатерины II архитектором Петром Никитиным. Проект в стиле раннего классицизма являлся образцовым - по нему затем строились путевые дворцы в Выдропужске, Медном, Вышнем Волочке и Городне.

Последние два также «дожили» до наших дней. После того как новоторжский путевой дворец перестал быть царской резиденцией, в нем в XIX веке размещалась больница, затем - воспитательный дом и женское училище. Во времена советской власти дворец отдали под клуб рабочих, а далее он стал школой.