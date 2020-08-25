Ветшает и ждет восстановления: В Торжке отсканировали Путевой дворец для реставрации

Состояние здания, где в свое время останавливались представители Дома Романовых, пока меняется только в худшую сторону. Фото: Антон Новиков

«КП»-Тверь» в начале февраля этого года писала, что для заброшенного и постепенно разрушающегося Императорского путевого дворца в Торжке «если не луч света забрезжил, то фонарик надежды точно включился». С тех пор, правда, никаких заметных телодвижений относительно здания так и не произошло. Однако, как сообщили нам в областном правительстве, это не совсем так.

Подвижки есть, мало того, исторический объект отсканировали…

Напомним, путевой дворец в Торжке - одна из имперских резиденций, где в свое время останавливались Екатерина Великая, Павел I и Александр I во время путешествий, пустует уже около 14 лет.

Печальное зрелище. Фото: Антон Новиков

Пока здание ветшает и зарастает со всех сторон. А ведь оно все же может стать, как и отреставрированный Тверской императорский дворец, одним из украшений туристического маршрута «Государева дорога». Оба исторических объекта, собственно, и находится на трассе поездок представителей Дома Романовых между Москвой и Санкт-Петербургом.

Торжок вошел в проект Министерства культуры РФ по развитию инфраструктуры малых исторических поселений. Финансово его поддерживает и реализует Новый банк развития БРИКС.

Как сообщает областное Министерство туризма (куратор проекта в правительстве региона), по проекту реконструкции подлежит не только путевой дворец, но и ряд примыкающих к нему исторических зданий. Также планируется благоустройство старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на улице Студенческой и ряда других улиц.

- Планируемый срок реализации - 2025 год. Объем финансирования за счет Нового банка развития – полтора миллиарда рублей. В настоящий момент определен разработчик научно-проектной документации - компания «БАСТ». Разработка научно-проектной документации будет завершена до конца 2021 года. Сотрудниками «БАСТ» проведено обследование зданий, их сканирование для построения 3D-модели, в настоящий момент проводится шурфование, - сообщается в ответе Минтуризма региона на запрос «КП»-Тверь» о судьбе проекта.

В рамках проекта за счет областного бюджета выполнен ремонт ряда автодорог в Торжке.

- Начиная с 2021 года будут произведены проектно-изыскательные работы по энергосбережению, теплоснабжению (включая строительство котельной), водоснабжению и водоотведению. Дальнейшее финансирование проекта будет производиться за счет предоставления субсидии в размере 360 миллионов рублей из регионального бюджета. Субсидия из регионального бюджета составит 99% от стоимости, 1% - софинансирование со стороны Торжка, - сообщает и.о. министра туризма Тверской области Надежда Выскубова.