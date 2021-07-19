Правительство Тверской области планирует улучшить ситуацию с обращением с бездомными животными в регионе

Проблема с налаживанием цивилизованного структурного подхода к обращению с бездомными животными очень актуальна в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 июля на совещании в областном правительстве под руководством губернатора Игоря Рудени обсудили концепцию и планы по созданию в регионе современной системы обращения с безнадзорными животными. На совещание были приглашены представители представители общественных организаций по защите животных.

Глава региона подчеркнул, что должна быть сформирована эффективная правовая конструкция и подготовлено финансовое обоснование реализации проекта.

- Ключевые элементы нашей работы - обустройство помещений для животных, их содержание, идентификация, лечение, вакцинация и решение дальнейшей судьбы. Наша задача - определить этапы этого процесса, понять, кто будет заниматься отловом и выпуском животных в среду обитания, транспортировкой, ветеринарным обслуживанием, - отметил Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, к решению озвученных губернатором задач планируется привлекать НКО с положительным опытом в сфере зоозащиты.

Предполагаемая к реализации концепция включает в себя гуманный отлов, помещение животного в в спецприют. Если за 48 часов хозяин не заберет питомца, его поместят на карантин, стерилизуют, привьют от бешенства и различных заболеваний, при необходимости - назначат лечение.

Затем предусмотрен поиск новых владельцев. Если они не найдутся, стерилизованных животных будут выпускать в прежнее место обитания кроме территорий у школ, детсадов и других соцучреждений.

Концепция также предполагает чипирование животных для контроля численности и создания единой базы данных о них.

Как стало известно "КП"-Тверь", пока в регионе запланировано строительство трех новых приютов.

При этом в Твери подвисла ситуация с готовым, но так и не открытым приютом для животных.

Напомним, что в 2018 году в России был принят закон «Об ответственном обращении с животными»,а в 2020-м в силу вступили положения, касающиеся отлова и содержания бездомных животных. О спорах вокруг них и в целом обзор ситуации читайте в развернутом материале "Комсомолки".