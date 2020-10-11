В Твери решается судьба построенного, но так и не открытого приюта для животных

Приют был готов еще в конце января, но до сих пор не открыт. Фото: со страницы депутата ТГД Дмитрия Нечаева в Фейсбуке.

Муниципальный приют для бездомных животных с 29 вольерами, бытовкой и помещением для передержки был построен в концу января этого года. Как сообщает пресс-служба Тверской городской Думы, принятие решения о его создание стало большим успехом для депутатов нынешнего созыва ТГД. Однако он так и не открыт.

Есть некоторые проблемы с нормативной базой, необходимой для его открытия, а также с финансированием деятельности приюта.

7 октября члены рабочей группы по организации приюта и содержания животных на территории города Твери, созданной в гордуме, обсудили возможные пути выхода из ситуации.

Председатель рабочей группы, депутат Дмитрий Нечаев предложил от имени ТГД обратиться к региональным органам власти с просьбой решить вопрос по определению субъекта и соответственно с финансированием.

Другие депутаты из рабгруппы поддержали инициативу. В ближайшее время она будет подготовлена и представлена для рассмотрения в комитет по социальной политике.