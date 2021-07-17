На 17 июля в Тверской области ещё 269 человек заразились коронавирусом

Единственным вариантом прекратить нарастание числа заражённых медики называют вакцинацию. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Региональный оперштаб опубликовал свежую статистику коронавируса в Тверской области на 17 июля 2021 года. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 49 956 случаев заражения (+269 за сутки).

Выздоровели 42 915 пациента (+ 36 за сутки). Умерли 1275 человек (+5 за сутки).

На изоляции под наблюдением медиков на сегодняшний день остаются 5766 больных (+228 за сутки).

Единственным вариантом прекратить нарастание числа заражённых медики называют вакцинацию. Её сегодня можно пройти в 56 пунктах, располагающихся в медучреждениях Твери и региона, а также в торговых центрах областной столице и Тверском государственно цирке.

За последние сутки прививку получили 4094 человека, всего в регионе вакцинировался 266 221 человек.

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