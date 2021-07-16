В Тверской области принимают заявки на бесплатную газификацию частных домовладений

В регионе идет реализация масштабной программы газоснабжения. Фото: Архив "КП"

В Тверской области, как и других регионах России, формируются планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населенных пунктах, к которым по состоянию на 1 мая этого года был подведен газ.

Подать заявление на это граждане могут в филиалах «Газпром газораспределение Тверь» и органах местного самоуправления.

Как сообщает областное правительство, графики должны быть сформированы до 1 августа 2021 года. Планируемый срок завершения работ по догазификации таких домовладений – конец 2022 года.

В Верхневолжье на данный момент в список на бесплатную догазификацию включено более 35 тысяч квартир и домовладений.

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации Тверской области на 2021–2025 годы.

О ходе газификации читайте здесь.