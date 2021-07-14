Жмём на газ: За 2021 год в Тверской области планируется провести голубое топливо в 15 населённых пунктов

В регионе идет первый год реализации масштабных планов пятилетней программы газификации. Фото: ПТО

Слоганом прошедшего 14 июля заседания областного правительства можно было бы запросто сделать фразу: «Жмём на газ!» Региональные чиновники во главе с губернатором Игорем Руденей обсуждали вопрос газификации. На 2021-ый поставлена задача выполнить в регионе такой же объём работ по газификации, как за предыдущие три года.

Напомним, что в конце 2020-го областным правительством совместно с Газпромом была принята программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

В большом и прохладном благодаря кондиционерам зале областного правительства прошло очередное заседание. Фото: ПТО

- Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области, - отметил на заседании губернатор.

Всего за пять лет предстоит построить более 1100 км газовых сетей и около 150 км отводов, реконструировать 12 газораспределительных станций.

В итоге возможность подключиться к голубому топливу получат свыше 46 тысяч домовладений. А уровень газификации Верхневолжья должен вырасти с 66% до 76%.

По программе газом за несколько лет обеспечат Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа и Молоковский район.

Во время заседания и выступлений с докладами губернатор делал у себя некие пометки. Фото: ПТО

В этом году согласно программе планируется построить 183 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населённых пунктов, 2539 квартир и домовладений.

Работа ведется. Начали строить газопроводы от деревни Ярославищи до села Нерль в Калязинском районе, от Красного Холма до Молоково, идет прокладка межпоселковых газопроводов между деревнями Максимово и Луковниково Старицкого района, от Сонкова до поселения Пищалкино и деревни Сергеевское. Эти работы завершат в 2022-м.

В этом году запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей в Фирове, Жарковском и Молокове, газификация деревень Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское и Большое Ронское Осташковского городского округа. Начата прокладка внутрипоселковых газовых сетей в Красном Холме.

На 85% выполнено строительство газовых сетей в деревне Старо-Ямская Старицкого района, на 90 % реализован второй этап прокладки свыше 10 км газопровода между селом Киверичи и деревней Алешино в Рамешковском районе.

За полгода построены сети для газифицикации деревень Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево и село Белое Бежецкого района. Ведётся сдача приёмочной комиссии межпоселкового газопровода от деревни Игнатово Калининского района до поселка Крупский в Твери.

На газ переведены котельные отделений Калининской ЦРБ в селах Медное и Пушкино.

В программу на этот год дополнительно включено строительство межпоселкового газопровода между деревнями Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения Калининского района. Это сделано по указанию губернатора в ответ на просьбу местной жительницы .

Объявлены конкурсы по определению подрядчика на строительство газопроводов от газораспределительной станции «Бежецк» до Красного Холма, а также для деревень Черничено, Нестерово Старицкого района.

На заседании также утверждено финансирование для дополнительной газификации деревни Тихорево Рамешковского района и деревни Новая Слобода Калининского района.

Губернатор напомнил о поддержанной Президентом России Владимиром Путиным инициативе о бесплатном подведении газа к границам домовладений. В регионе на это претендует уже свыше 35 тысяч квартир и домовладений. Списки сформированы, люди ждут.

- Мы стали одним из регионов, где идёт реализация пилотного проекта в этом направлении. Я думаю, те муниципальные образования, где главы активно этим занимаются, будут лидерами по газификации, - сказал по этому поводу Игорь Руденя.

Также в регионе проводится работа по обеспечению газификации промышленных площадок крупных инвестиционных проектов, туристических объектов и других.

СПРАВКА КП

На реализацию программы газификации Тверской области на 2021–2025 годы заложено около 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд - инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей - деньги региона.