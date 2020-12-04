Запахло газом: 23,5 млрд рублей потратят на обеспечение районов голубым топливом в Тверской области

По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации Верхневолжья должен вырасти с 66% до 76%. Фото: "КП" Архив

Как уже сообщала «КП»-Тверь», на этой неделе губернатор Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации Тверской области на 2021–2025 годы. И это отличная новость для многих юго-западных и северо-восточных территорий Верхневолжья.

Дело в том, что по программе газом за несколько лет обеспечат Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы на юго-западе, а также Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа и Молоковский район на северо-востоке.

Госкомпания построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями - «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Госкомпания построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями - «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Фото: ПТО

Но это еще не все. В программе также распланированы работы по повышению уровня газоснабжения еще в 12 муниципалитетах Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы.

В частности, будут проводиться реконструкции 12 газораспределительных станций. Зачем? Чтобы увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Областное правительство берет на себя строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к подключению к газу более 28,2 тыс. домов, 117 котельных и промышленных предприятий.

На все про все в программе газификации Тверской области на 2021–2025 годы заложено около 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд - инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей - деньги региона.

По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации Верхневолжья должен вырасти с 66% до 76%.

- Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона, - резонно отметил по этому поводу Игорь Руденя.

Добавим, что после 2025 года следующий этап газификации региона запланирован до 2030-го. В итоге должны построить 148 километров газопроводов-отводов, 1100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.