В Тверь прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского

Ковчег с мощами Александра Невского пробудет в Твери до вечера 17 июля. Фото: ПТО

В Тверь 11 июля прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери святыню встречал губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского. В городе Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой. Мы всегда говорим о важности преемственности: каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером, – сказал губернатор.

По прибытии ковчега в кафедральный собор митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отслужил молебен святому князю Александру Невскому, затем состоялась Божественная литургия.

Ковчег пробудет в соборе до 19:00 17 июля.

18 июля в 9:00 состоится встреча святыни в Свято-Успенском мужском монастыре г. Старицы. 19 июля с 8:00 ковчег будет находиться в храме святого Михаила Архангела в Торжке, с 16:00 – в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Спирово, с 17:30 – в храме Смоленской иконы Божией Матери в Выдропужске. 20 июля в 8:00 святыню разместят в Богоявленском соборе Вышнего Волочка, где в 17:00 состоятся торжественные проводы ковчега.

СПРАВКА «КП»

В год 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Исторический крестный ход стартовал в Москве, в Храме Христа Спасителя. Он проходит с 12 июня по 14 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.

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