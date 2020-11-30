Частицу мощей Александра Невского подарила Твери Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Для передачи мощей делегация Тверской епархии ездила в Санкт-Петербург. На фото: протоиерей Николай Алексеев (с ковчегом) и иерей Кирилл Алексеев. Фото: sobor-nevskogo.ru

В преддверии 800-летия Александра Невского, которое будет праздноваться в 2021 году, Тверь получила большой подарок. Частица мощей святого князя передана тверскому храму Александра Невского петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой.

Наш храм получил такой подарок неспроста. Это один из самых крупных храмов Александра Невского. А еще он является центром православной молодежной жизни: здесь располагается отдел по делам молодежи Тверской епархии. Собор живет активно, в нем сложились свои традиции, работают клубы. Поэтому, когда митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился с просьбой о передаче нашему храму частицы мощей князя, на это сразу был получен положительный ответ.

- Частицу мощей святого благоверного князя Александра Невского мы встретим 5 декабря, и с этого момента она будет храниться в нашем соборе, - сообщил «КП»-Тверь» настоятель собора Александра Невского иерей Кирилл Алексеев. - Это очень большое событие для Твери, ведь Александр Невский был первым тверским князем.

Считать тверских князей принято от Ярослава Ярославича - брата Александра Невского и отца князя Михаила Тверского. Однако изначально тверская земля действительно предполагалась именно Невскому.

В конце 30-х - начале 40-х годов XIII века великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович выделил Тверское княжество из состава Переяславского и отрядил его своему сыну Александру, тогда еще юноше. Но после смерти Ярослава Всеволодовича нашу землю получил другой его сын - Ярослав Ярославич. Несмотря на то, что княжение Невского на тверской земле не сложилось, с нашим регионом его должны были связывать самые теплые и благодарные воспоминания. Ведь именно на тверской земле, в Торопце, родилась его мать. И там же, возмужав, Александр венчался со своей супругой. Поэтому то, что Твери подарили часть мощей Невского, - событие действительно большое как для православных людей, так и для тех, кто просто увлечен историей родного края.

Не секрет, что у мощей святых верующие обычно что-то просят, о чем-то загадывают: здоровье ли это, благополучие, мир или прибавление в семействе. С чем обращаться к Александру Невскому - ответить на этот вопрос «КП»-Тверь» помог заместитель председателя отдела по делам молодежи Тверской епархии Павел Ефремов.

- Александр Невский известен, в первую очередь, как великий государственник и полководец. К нему часто приходят как к защитнику русской земли или семьи - как части этой земли, - говорит Павел Ефремов. - Обращаются к его мудрости государственные деятели и современные воины: сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

Частицу мощей Александра Невского в соборе на «Привокзалке» (Коминтерна, 18а) будут встречать 5 декабря в 17:00. После этого митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершит в храме всенощное бдение. А в 9 утра 6 декабря, в день памяти Александра Невского, в соборе состоится божественная литургия, ее тоже проведет владыка.

Всем, кто желает встретить частицу мощей князя или принять участие в литургии, в соборе Александра Невского будут рады. Но в храме предупреждают: ни в коем случае не забывайте о безопасности, соблюдайте дистанцию и надевайте маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К 800-летию Александра Невского: В Твери открылась выставка, которая скоро поедет по России

К празднованию 800-летия со дня рождения князя в Тверском музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открылась выставка Росфото «Александр Невский – 800 лет с Россией». Экспозиция будет колесить по всей стране. Далее...