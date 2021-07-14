В Тверской области автобусы "Транспорта Верхневолжья" начнут курсировать в Конаковской агломерации

Сначала синие автобусы вышли на дороги Твери и Калининского района, а затем уже модель внедрили еще в четырех агломерациях. Фото: Александр ЖМУЛИН

На сегодня новая модель общественного транспорта в нашем регионе внедрена в Твери (с февраля 2020 года), Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах (с начала июля 2021 года). Как стало известно на заседании областного правительства, 14 июля планируется запустить автобусы под брендом "Транспорт Верхневолжья" и в Конаковской агломерации.

Губернатор Игорь Руденя после заседания сообщил представителям СМИ, что на это есть большой запрос от жителей Конаковского района.

- Сегодня принято положительное решение. Предстоит правильно выстроить маршрутную сеть, чтобы всё работало эффективно и жители, я уверен, в этом процессе будут принимать активное участие, - отметил глава региона.

13 июля деятельность компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» получила высокую оценку от Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер посетил Тверь с рабочим визитом.

- Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны, – отметил Михаил Мишустин.

В Тверской агломерации после запуска транспортной реформы полностью ликвидированы «серые» перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в семь раз. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67%, на 74% снизился травматизм среди пассажиров.