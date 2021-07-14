В Тверской области в АИП включили газифицикацию двух деревень и реконструкцию водовода

Реконструкцию водовода в Твери должны завершить в этом году. Фото: ПТО

14 июля губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Один из основных вопросов был посвящен увеличению финансирования адресной инвестпрограммы региона. Дополнительные средства пойдут на газификацию двух деревень и завершение реконструкции водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери.

Напомним, что еще 8 июня на областной бюджетной комиссии обсуждалось финансирование строительства сетей газоснабжения для деревни Тихорево (85 домов) в Рамешковском районе и деревни Новая Слобода (59 домов) Калининского района.

Сегодня вопрос выделения средств на это окончательно согласован. Строительно-монтажные работы на объектах будут выполнены благодаря экономии в результате проведения конкурентных процедур. Предполагается завершить проведение газопроводов к октябрю этого года.

Напомним, что в прошлом году регион подписал с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. За это время запланировано обеспечить голубым топливом свыше 46 тыс. домовладений.

Также в адресную инвестпрограмму на 2021 год включен проект по модернизации водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста (7,5 км) в Твери. Он реализуется по нацпроекту «Экология».

Модернизация водовода ведется с 2019 года и должна быть завершена в 2021-м. Всего будет обновлено более 5 км труб с увеличением их диаметра с 600 до 800 миллиметров.

В июне была завершена прокладка труб от Тверецкого водозабора до проезда Кутузова.

По итогам работ в Твери будет улучшено качество воды системы централизованного водоснабжения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01.