В 2021 году в программу газификации Тверской области включат строительство двух новых объектов

Всего к 2025 году планируется обеспечить голубым топливом свыше 46 тыс. домовладений. Фото: ПТО

В этом году дополнительно построят разводящие сети газоснабжения деревни Тихорево Рамешковского района, а также в деревне Новая Слобода Калининского района. В этих населенных пунктах - 144 домовладения.

Финансирование работ губернатор Игорь Руденя и областные чиновники 8 июня обсудили на заседании бюджетной комиссии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работы на объектах предполагается завершить к октябрю текущего года.

По программе газификации Тверской области всего к 2025 году планируется обеспечить голубым топливом свыше 46 тыс. домовладений.