В 2021 году в программу газификации Тверской области включат строительство двух новых объектов

Всего к 2025 году планируется обеспечить голубым топливом свыше 46 тыс. домовладений. Фото: ПТО
В этом году дополнительно построят разводящие сети газоснабжения деревни Тихорево Рамешковского района, а также в деревне Новая Слобода Калининского района. В этих населенных пунктах - 144 домовладения.
Финансирование работ губернатор Игорь Руденя и областные чиновники 8 июня обсудили на заседании бюджетной комиссии.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, работы на объектах предполагается завершить к октябрю текущего года.
По программе газификации Тверской области всего к 2025 году планируется обеспечить голубым топливом свыше 46 тыс. домовладений.