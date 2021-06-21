В Твери завершен основной этап модернизации водовода от Тверецкого водозабора

Проект предусматривает обновление свыше 5 км труб от 7,5 всей протяженности водовода. Фото: ПТО

На заседании региональной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос финансирования работ по модернизации водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Сейчас завершена прокладка труб от Тверецкого водозабора до проезда Кутузова. Специалистам осталось смонтировать четыре врезки нового трубопровода с действующим.

После этого участок нового водовода будет готов к эксплуатации. Однако точные сроки пока не сообщаются

Этот водовод - один из трех основных в городе. Он был введен в строй свыше 40 лет назад. Его протяженность - примерно 7,5 км.

Модернизация водовода ведется с 2019 года и должна быть завершена в 2021-м. Всего будет обновлено более 5 км труб с увеличением их диаметра с 600 до 800 миллиметров.