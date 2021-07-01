19 лет назад в Твери от смертельного ранения умер Михаил Круг

В этом году Михаилу Кругу могло бы исполниться 59. Убили певца в возрасте сорока лет. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Ровно 19 лет назад, 1 июля 2020 года, в Твери убили Михаила Круга - певца, поэта и барда, которого называли «всенародно любимым шансонье».

Можно по-разному относиться и к творчеству Михаила Круга, и к жанру в целом. Но то, что во многом благодаря ему «милый наш город печали и слёз, старой России надёжную твердь» знают далеко за пределами Твери - факт. Как и то, что песни Круга понятны, а герои способны вызвать сопереживание. Что пел он просто, о людях. Был не лишён остроумия, подмечая жизненные мелочи. Сегодня песни Михаила Круга, так или иначе, - часть нашей культуры.

Михаила Круга не стало в возрасте 40 лет. Его убили летом 2002 года в собственном доме.

Михаил Круг был убит в возрасте всего сорока лет. Фото: Иван ПУЧКОВ.

Стреляли в спину

30 июня 2002 года Тверь праздновала День города. Выступив с концертом, Михаил Круг поехал домой. Его ждали жена Ирина и трое детей - двое от их первых браков и совместный ребёнок.

С ними жила тёща шансонье. Именно на неё напали первой. Это произошло около полуночи, когда женщина устраивалась спать на третьем этаже дома и расстилала себе постель на диване в бильярдной. Нападавших было двое. Услышав шум, на помощь к матери бросилась Ирина. Увидев здоровяков, избивавших родного человека, она закричала.

Михаил Круг уже был в спальне. Через пару секунд он перехватил Ирину на лестнице и, прикрыв собой, стал выводить на первый этаж. Ему в спину, с лестничного пролета, прозвучали выстрелы. Два из них достигли цели.

Круга тяжело ранили. Но ещё некоторое время был жив и даже сумел добежать до соседа, который и отвёз его на машине до больницы. Умер шансонье на операционном столе, утром 1 июля.

Та самая биллиардная. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Убийство расследовали 17 лет

А точнее - 17 лет и три месяца. Именно столько времени ушло на то, чтобы поставить точку в расследовании убийства шансонье.

О том, что к делу убийства причастна банда «Тверских волков» говорили сразу. Но из-за недостатка улик эту версию на время забыли, однако в 2019 году была получена дополнительная информация.

Из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор были этапированы осуждённые пожизненно члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов (кстати, последний, ещё в 2014-м году в эксклюзивном интервью тверской «Комсомолке» назвал имя убийцы Круга).

Александр Агеев дал признательные показания. Он рассказал, пришёл в дом Круга совместно с ещё одним участником банды - Дмитрием Веселовым. Убийство певца не планировалось. Агеев с Веселовым по указанию «Лома» (криминальный авторитет Твери, был убит в 2006 году - Ред.) должны были похитить антиквариат и ценности. Предполагалось, что после этого Круг, обратится за помощью к «Лому» , а тот «найдёт» похищенное. Таким образом криминальный авторитет хотел «раскрутить» певца, чтобы тот платил ему часть гонораров от концертной деятельности, ведь такие предложения Кругу уже поступали, но он на них не соглашался.

У Веселова был пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм. Именно из этого оружия был убит Круг и застрелена его собака. Самого Веселова позже убил упомянутый выше Александр Осипов - отомстил за шансонье, которого уважал.

Могила Круга всегда в цветах. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Мишу помнят...»

В Твери на бульваре Радищева певцу установлен памятник, к которому постоянно приезжают туристы. Были те, кто хотел убрать фигуру шансонье с одной из центральных улиц города, и даже не раз. Но, как видите, она всё ещё там.

Ежегодно в Твери проходят фестивали памяти короля русского шансона. К нам приезжают знаменитости, собирают залы. Под песни Круга проводят время даже самые крутые звёзды спорта. Его песни звучат в популярных сериалах, да и про него самого снят многосерийный фильм.

На могилу Михаила Круга в Дмитрово-Черкассах до сих пор несут цветы - искусственные и живые. Даже в дни, которые никак не связаны с его рождением или смертью. Корреспондент «КП»-Тверь» недавно побывал там и убедился в этом лично. Помянуть Круга кто-то приезжает едва ли не каждый день. Как сказал настоятель расположенной через дорогу от кладбища церкви протоиерей Михаил Беляев, «Мишу помнят...»

Сын Михаила Круга от первого брака, Дмитрий служит в полиции. У него двое детей, публичности он избегает. Носит настоящую фамилию отца - Воробьёв.

Второй сын, Александр Круг, учится на актёра. А ещё, как отец, поёт, вместе с матерью - Ириной Круг. Выступают они, в том числе, и с песнями Михаила.