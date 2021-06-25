В Тверской области одобрено выделение земли под палаточный кемпинг

в регионе создадут природный парк с кемпингом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Лесной участок площадью 2,2 га на особо охраняемой территории «Острова Спировские» переводится под палаточный кемпинг и туристические тропы для пеших прогулок. Решение принято 5 июня на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям. Его провел губернатор Игорь Руденя.

«Острова Спировские» находятся в Калязинском районе. развитие в этом прекрасном месте туристической инфраструктуры входит в планы создания кластера «Волжское море». В апреле президиум правительства региона одобрил создание там первого в Верхневолжье природного парка.

- Очень важно, чтобы этот проект был реализован. Это туристическая привлекательность Верхневолжья, создание новых рабочих мест для жителей области, - отметил губернатор.

В создание кемпинга и троп вложат 2,7 млн рублей инвестиций.

«Волжское море» - это один из крупнейших инвестпроектов Верхневолжья. Он включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».

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