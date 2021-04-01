Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 апреля 2021 15:47

Объявлено, где в Тверской области создадут первый природный парк

Он будет называться «Острова Спировские»
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий

Парк откроют в Калязинском районе на западе региона.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На площадке особо охраняемой природной территории на западе Верхневолжья в Калязинском районе создадут первый в нашем регионе природный парк - «Острова Спировские». Решение одобрено на заседании президиума областного правительства, которое 1 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

Парк будет располагаться на островах площадью в 217 га на реке Волге непосредственно под городом. Местность там лесистая, к примеру, на самом крупном острове растут 170-летние сосны.

На центральном острове будут созданы функциональная и рекреационная зоны.

В первой установят режим охраны. Там нельзя будет ничего рубить и строить, организовывать парковки, жечь костры и т.д. При этом можно проводить научные исследования, экологически экскурсии.

В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и турстоянок, обустройство пляжей. Там планируется развернуть глэмпинги (отели на природе), организовывать геокешинг (туристская игра по поиску тайников с применением спутниковых навигационных систем), лектории и другие мероприятия.

Игорь РУДЕНЯ