Уголовное дело "смотрящего" за Тверской областью направлено в суд

Уголовное дело "смотрящего" направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В суд направлено уголовное дело 59-летнего жителя Твери, который являлся «смотрящим» за Тверской областью. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Статус "положенец" - престижный в криминальном мире - был присвоен обвиняемому в сентябре 2019 года другим криминальным авторитетом. Вплоть до июня 2020 года, а именно до задержания, он контролировал "общак", организовывая как легальные, так и нелегальные источники дохода. Также мужчина, по версии следователей, занимался пропагандой уголовно-воровских традиций на территории исправительных учреждений Тверской области.

Кроме пропаганды он занимался и контролем за соблюдением этих традиций. К нарушителям, по его приказу, применялись санкции.

По месту своего жительства фигурант незаконно хранил оружие и боеприпасы, тем самым придерживался принятых в криминальной среде негласных правил и традиций, отрицал закон и общепринятые моральные принципы и правила поведения, стимулируя преступное поведение.

В раскрытии преступлений следователи тесно сотрудничали с УФСИН России и отделом по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России.

- Были получены доказательства вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Следователем Следственного комитета допрошено более 30 свидетелей, в том числе, проживающих в других регионах России, проведен ряд судебных экспертиз, - рассказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Тверской области подполковник юстиции Сергей Монахов и отметил, что данная норма Закона новая, введена 1 апреля 2019 года, и это второй факт возбуждения уголовного дела по данной статье на территории Тверской области.

Ранее уголовное дело по статье 210.1 УК РФ было возбуждено в отношении 29-летнего "вора в законе" Артура Атабекяна. В настоящее время его рассматривает Тверской областной суд.