Я не «вор в законе» и руки ни на кого не поднимал: в Твери следствие вновь пытается доказать, что Артур Атабекян «коронован»

Артур Атабекян был доставлен на судебное заседание в Тверь. Фото: Мария ИВАНОВА

17 июня в Тверском областном суде возобновился процесс над 29-летним Артуром Атабекяном («Артур Молодой», «Артур Ростовский»). Обвиняют его в том, что он ни много ни мало - «вор в законе», причём авторитетный. И пользуясь этим своим положением в воровской иерархии он дезорганизовал работу СИЗО и колонии, в которых находился. Судебный процесс, стартовавший в 2020 году, стал резонансным и одним из немногих в стране (похожее дело было передано в суд в Томской области в 2020 году). В Тверской области ранее суды таких дел и вовсе не рассматривали. Статью за «Занятие высшего положения в преступной иерархии» ввели в УК РФ только 12 апреля 2019 года, она предусматривает, в том числе, наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.

Из материалов дела следовало, что Артур Атабекян «коронован» как «вор в законе» в 2016 году сходняком «воров в законе» в Греции. В декабре 2018 году он был осужден в Ростове-на-Дону по ч.3 ст.111 УК РФ — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Наказание получил — семь лет строгого режима. Отбывает срок в Тверской области, в ИК-6 Бежецка.

В материалах дела значится, что будучи этапированым в бежецкую колонию Артур Атабекян преставился как сотрудникам УФСИН, так и арестантам именно как «вор в законе».

В 2019 году в бежецкую колонию пришел «прогон» — письменное обращение к осужденным от лидеров уголовно-преступной среды. В «прогоне» подтверждалось, что он является «вором в законе», указаниям и распоряжениям которого все имеющие более низкие криминальные статусы обязаны подчиняться.

Проход по коридору суда в сопровождении конвоя. Фото: Мария ИВАНОВА

Вёл себя в колонии Атабекян, прямо скажем, не очень примерно, по данным СКР, «Артур Молодой» 789 раз нарушал правила и распорядок в СИЗО и колонии. Помимо прочего, применил насилие к двум сотрудникам УФСИН.

Однако, в минувшем году судебное заседание было недолгим. Судья посчитал, что следствием собрано недостаточно доказательств того, что Атабекян является «вором в законе», занимает высшую ступень в преступной иерархии. Дело вернули в прокуратуру. И вот, спустя почти год, после возврата дела в тверской областной суд 17 июня 2021 началось первое заседание началось судебное следствие по этому делу. Были допрошены несколько свидетелей.

На заседании Атабекян присутствовал лично, в зал суда был доставлен под конвоем.

В тюремной робе, невысокий щуплый молодой человек с большой залысиной - на киношного «вора в законе» совсем не похож. Но то кино, а то реальность. Понятное дело, что с обвинением он не согласен.

Как стало известно «КП»-Тверь», на заседании 17 июня Атабекян выразил своё отношение к предъявленному обвинению, заявив: «Вины не признаю - не «вор в законе» и руки ни на кого не поднимал».

Заметим, что такое заявление (относительно титула «вора в законе») может сказаться на участи Атабекяна в криминальном мире.

Судебный процесс продолжается.

На заседание суда в Тверь Артур Атабекян был доставлен под конвоем. Фото: Мария ИВАНОВА

СПРАВКА «КП»

«Вор в законе» - титул представителя элиты преступного мира, пользующегося значительным авторитетом в своих кругах.

«Короновать» человека может только сходка. Кандидат должен заручиться поддержкой двух «воров в законе», которые имеют стаж не менее пяти лет. Они будут его поручителями.

Традиционно, «вором в законе» может считаться лишь человек, имеющий судимость, достаточный авторитет в преступной среде, никогда не сотрудничавший с госорганами и пр.

В ближайшее после коронации время новоявленному «вору в законе» наносят на тело татуировки – в зоне их называют «наколки», свидетельствующи е о его новом статусе. К числу таких татуировок относятся звезды по двум сторонам груди, сразу под ключицами, летящий орел с короной, звезды на коленях, сердце, пробитое кинжалом.

Получивший статус «вора в законе» входит в элиту преступного мира, получает право собирать, хранить и распределять «общак», проводить воровские «суды» в местах лишения свободы, выносить «приговоры виновным» (вплоть до смерти), выступать в роли третейского судьи при разрешении споров и конфликтов между членами преступной среды, участвовать в «воровских сходках» и пр.

Если «вор в законе» отказывается от титула, то санкций не последует, однако если после отказа он снова присвоит себе титул, с представителями воровской среды у него могут возникнуть проблемы.

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