Арестован «смотрящий» за Тверской областью «вор в законе»

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:28:47+03:00

Его обвиняют в занятии высшего положение в преступной иерархии

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Сегодня, 20 июня, в Твери суд удовлетворил ходатайство Следственного управления Следственного комитета России и дал санкцию на арест 59-летнего жителя города, который являлся «смотрящим» за Тверской областью «вором в законе».

Санкция статьи 210.1 предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Следствие считает, что в сентябре 2019 года обвиняемый был назначен «смотрящим» другим «вором в законе». Он знал о том, что с 1 апреля 2019 года в России получение иерархического воровского титула является преступлением.

Мужчина, следуя неписанному «воровскому кодексу», который отличается крайней степенью закрытости и понимая, что ему подчиняются все, кто придерживается принципов преступной идеологии и иерархии, контролировал все преступные организационные действия.

Так, «вору в законе» инкриминируют организацию, контроль и распределение «общака» - некой кассы взаимопомощи воровского сообщества. Для этой цели он организовывал как легальные, так и нелегальные источники дохода.

Так же мужчина, по версии следователей, занимался пропагандой уголовно-воровских традиций на территории исправительных учреждений Тверской области. Кроме пропаганды он занимался и контролем за соблюдением этих традиций. К нарушителям, по его приказу, применялись санкции.

«Смотрящий» назначал своих подопечных в исправительных учреждениях, строго следящих за соблюдением воровской идеологии и обстановки в колониях, занимался решением конфликтных ситуаций на территории области.

Представитель СУ СК по Тверской области отметил, что именно благодаря слаженной работе следователей СК с сотрудниками ФСБ, УФСИН, МВД и были получены доказательства вины «вора в законе».

- В ходе обыска в его жилище обнаружены и изъяты предметы, исключенные из гражданского оборота. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. - подчеркнул руководитель следственного управления СК России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов.

Кадры судебного заседания смотрите на видео. СУСК выложил его без звука.

СПРАВКА «КП»

«Смотрящий» - на воровском жаргоне уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы, отнесённые к ведению воров, и отвечающий за ситуацию в отдельных районах города, в лагерях -в отрядах, в тюрьмах -в камерах. Назначается «положенцем» или вором в законе.

«Вор в законе» - титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом. Воры в законе - это специфическое явление в преступном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 1930-х годах и характеризующееся наличием жёсткого кодекса криминальных традиций, а также исключительным уровнем закрытости и конспиративности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/786077" frameborder="0"></iframe> Арест "смотрящего" "вора в законе" в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU