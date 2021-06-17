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Происшествия17 июня 2021 13:46

Банде наркодилеров из Тверской области вынесли приговор

Четверо участников осуждены на сроки от 16 до 18 лет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Участники ОПГ получили от 16 до 18 лет колонии

Участники ОПГ получили от 16 до 18 лет колонии

Фото: Степан КАМЕНЕВ

17 июня в Тверском областном суде вынесли приговор участникам ОПГ, которая занималась производством наркотических средств и психотропных веществ из прекурсоров, поставляемых из Украины. Лаборатории были организованы в Твери, Калининском и Старицком районах.

Шесть местных жителей были задержаны в феврале 2019 года. Из незаконного оборота изъяты более 5 кг синтетических наркотиков и около 600 кг ингредиентов и химических реактивов для их производства, стоимостью около 20 млн. рублей.

Уголовное дело расследовало следственное подразделениее УФСБ России по Тверской области.

Судом, на основании собранных доказательств, четырем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима сроком от 16 до 18 лет.

Еще две участницы, которые пошли на сотрудничество со следствием, были осуждены в конце 2020 года и получили 9 и 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.