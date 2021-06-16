В День памяти и скорби в Твери исполнят и запишут песню «Аист на крыше»

Аист - символ родины и благополучия. Фото: Ольга ИВАНОВА

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В это день в Твери состоится молодёжная акция «Аист на крыше».

Профессиональные творческие коллективы при поддержке участников различных общественных объединений и активной молодёжи исполнят и запишут песню о мире и надежде «Аист на крыше» (слова Анатолия Поперечного, музыка Давида Тухманова).

Видео позже опубликуют в соцсетях. Его можно будет найти по хештэгам #АистНаКрыше69 и #ЗаМирноеНебо69.

Напомним, 22 июня в Теври также состоится традиционная акция «Свеча памяти».