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Общество16 июня 2021 19:41

В День памяти и скорби в Твери исполнят и запишут песню «Аист на крыше»

Видео исполнения песни о мире и надежде опубликуют в соцсетях
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Аист - символ родины и благополучия. Фото: Ольга ИВАНОВА

Аист - символ родины и благополучия. Фото: Ольга ИВАНОВА

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В это день в Твери состоится молодёжная акция «Аист на крыше».

Профессиональные творческие коллективы при поддержке участников различных общественных объединений и активной молодёжи исполнят и запишут песню о мире и надежде «Аист на крыше» (слова Анатолия Поперечного, музыка Давида Тухманова).

Видео позже опубликуют в соцсетях. Его можно будет найти по хештэгам #АистНаКрыше69 и #ЗаМирноеНебо69.

Напомним, 22 июня в Теври также состоится традиционная акция «Свеча памяти».