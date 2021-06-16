В День памяти и скорби в Твери зажгут "свечи памяти"

В Твери зажгут свечи памяти Фото: ПТО

В День памяти и скорби, 22 июня, в Твери состоится акция "Свеча памяти", посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция состоится в онлайн и офлайн-форматах. Жители России, в том числе и Тверской области, с 15 по 22 июня могут зажечь свою "Свечу Памяти" на сайте деньпамяти.рф. Зажечь свечу стоит рубль. Деньги направят на медицинскую помощь ветеранам.

В ночь с 21 на 22 июня участники акции в час начала войны зажгут "свечи памяти" на площадях и воинских мемориалах. В прошлом году в акции приняли участие более 300 тысяч жителей Верхневолжья.

Также 22 июня в Тверской области состоится молодежная патриотическая акция "Эстафета Памяти". На братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, активисты снимут видеоролики с участием представителей общественных патриотических организаций, юнармейцев, кадетов и местных жителей.