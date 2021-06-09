Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего Валентина Пажетнова

Валентину Сергеевичу Пажетнову было 84 года Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича Пажетнова. Всемирно известный ученый-биолог трагически погиб 8 июня 2021 года на озере в деревне Бубоницы Торопецкого района.

- Валентин Сергеевич прошел яркий жизненный путь, состоявшись как выдающийся ученый мирового уровня, защитник природы, автор уникальных методик возвращения животных в естественную среду обитания, один из лидеров экологического просвещения в России. Светлая память о Валентине Сергеевиче Пажетнове навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил его. Его имя сохранится в истории Верхневолжья, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Валентин Сергеевич Пажетнов – заслуженный эколог Российской Федерации, основатель биологической станции «Чистый лес», которая действует в Торопецком районе с 1985 года. Вместе с супругой занимался выхаживанием медвежат.

Прощание с Валентином Пажетновым состоится 11 июня в деревне Бубоницы, в 12:00.