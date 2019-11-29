Валентин Пажетнов: Медведь из Тверской области сумеет построить любую берлогу

Мы в ответе за мир, который рядом с нами, мир природы, считает Валентин Пажетнов. Валентин Сергеевич - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор методики выращивания медвежат-сирот. С первого взгляда видно: Пажетнов – человек, счастливый тем, что он делает.

Валентин Сергеевич так и говорит: «Что значит - людям плохо живётся? Каждый сам выбирает, как жить и что вокруг себя создавать». Собственный путь выбран им давно. Работая над сохранением биологического разнообразия нашей планеты, учёный создал уникальную биостанцию «Чистый лес», на которой семья Пажетновых ведёт научную работу и взращивает осиротевших медвежат.

С Валентином Пажетновым дружил легендарный спецкор «Комсомолки» Василий Песков. Бывал у него на биостанции, писал о нём, и не раз, с огромной теплотой и уважением к его работе.

Василий Песков приезжал к Пажетновым и наблюдал за их работой не раз.Фото: Василий ПЕСКОВ

Торопецкий район, где располагается биостанция и живёт семья Пажетновых, Валентин Сергеевич покидает нечасто. Поэтому встретить его в Твери было большой удачей. В областной столице Валентин Сергеевич получил награду - стал лауреатом ежегодной премии «Легенды Верхневолжья». Ну а «КП»-Тверь» удалось поговорить с ним о природе, медведях и людях.

Медведи страдают из-за человека

Суровый зверь бессилен перед деятельностью гораздо более слабого существа - человека. И речь далеко не всегда идёт об охоте.

- Мы рубим лес. Пугаем, беспокоим зверя в его берлоге. В такую берлогу медведица никогда не вернётся, - рассказывает Валентин Пажетнов. - Она оставляет своих детёнышей на верную погибель: малыши замёрзнут или умрут с голоду. Понятно, что спасти всех медвежат невозможно. Но показать, что человек может что-то сделать, чтобы возвратить частичку того, что он сам и нарушил, можно.

Медвежата на биостанции растут совсем как в дикой природе. Фото: Торопецкая биостанция "Чистый лес", vk.com/club5982586

Понимание, что ты сделал что-то хорошее

Оказалось, гостят у Пажетновых не только медведи. Недавно на биостанции зимовала молодая рысь, привезённая из Санкт-Петербурга. Охотник пожалел молодую сильную кошку, попавшую в его капкан, и привёз в питерский центр реабилитации диких животных. Там рысь подлечили и переправили к Пажетновым.

- Она у нас перезимовала, и следующей весной мы выпустили рысь в Карелии. Это счастливый случай, потому что рысь - животное редкое. Участие человека в том, что она обрела возможность жить в своём доме, в лесу, - это событие. Оно даёт понимание того, что ты сделал что-то хорошее, - говорит Валентин Сергеевич.

Биостанцию Валентин Сергеевич организовывал вместе с женой Светланой. Пажетновым повезло - они соратники во всём. Фото: vk.com/club5982586 / Дарья Моргунова

Косолапые выпускники забывают своих кормильцев

И это правильно. Специалистам биостанции удаётся реабилитировать и подготовить к самостоятельной жизни даже проблемных медвежат, что уж говорить о тех, которые были доставлены к ним здоровыми и не успевшими привыкнуть к человеку. Кстати, те мишки, которые попали к Пажетновым из нашего региона (а везут косолапых со всей России, не только из Тверской области), - уникальные.

- Медведи строят берлогу. Это поведение у них врождённое, - объясняет Валентин Сергеевич. - А медведи в нашем регионе способны построить берлогу любую из тех, что встречаются на территории России, начиная от Прибалтики и заканчивая Камчаткой!

Такого, чтобы выращенный на биостанции медвежонок вдруг отказался жить самостоятельно и вернулся к людям, не было. Хотя в самом начале, до того, как Пажетнов разработал систему воспитания медвежат, такое случалось. Зато потом все медведи нашли своё место в лесах Тверской области, Карелии и многих других регионов: окрепших косолапых выпускают на волю именно там, где их нашли.

Это фото Валентина Пажетного с подопечными сделал его друг, спецкор "КП" Василий Песков.Фото: Василий ПЕСКОВ

- Выпущенный нами медвежонок строит берлогу и зимует в ней. И за это время у него происходит глубокое одичание. Такого не было, чтобы наши медвежата после зимовки вдруг объявились где-нибудь у строений и жилья человека, - с гордостью говорит Валентин Пажетнов.

Это значит, что каждый выпущенный работниками биостанции медвежонок становится именно таким, каким и старались воспитать его на биостанции - диким зверем, полноправным жителем леса, который не пойдёт доверчиво к человеческому жилью и не подставит себя под охотничью пулю. За всю работу биостанции в природу было возвращено 252 медвежонка.

Весной медвежата на биостанции живут в домике-берлоге. Фото: Торопецкая биостанция "Чистый лес", vk.com/club5982586

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валентин Сергеевич Пажетнов (родился 20 июня 1936 года) - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Ведёт деятельность по охране и управлению популяциями бурого медведя, автор собственной уникальной методики выращивания медвежат-сирот.

Валентин Пажетнов - автор научных работ и научно-популярных книг. Книга «Мои друзья медведи» издана в Болгарии, Польше и Франции. За книгу «Мохнатое чудо» получил Тверскую областную литературную премию им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Вместе с супругой Светланой Пажетновой в 1985 году организовал в Торопецком районе зообазу «Чистый лес», на которой ведутся работы по доращиванию медвежат-сирот с целью выпуска в природу.

С 1996 года вся работа по доращиванию медвежат-сирот велась при финансовой поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW). Но в связи с санкционной политикой организация ушла из России и прекратила финансирование работы биостанции.