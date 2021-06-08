В Тверской области наградили победителей конкурса, посвященного преподобному Макарию Калязинскому

Игорь Руденя, священнослужители и дети - победители конкурса - сделали совместную фотографию на память. Фото:ПТО

8 июня в Калязине состоялось награждение участников областного конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли». Награды победителям и призёрам во время празднования 500-летия обретения мощей святого вручили губернатор Игорь Руденя и архиереи Русской православной церкви.

- Хотел бы поблагодарить педагогов и родителей за такое воспитание детей. Уверен, что они станут достойными гражданами нашей страны, тружениками нашей земли. Сегодня, во времена информационных технологий, важно поощрять детское творчество, чтобы ребята могли свободно выражать свои эмоции и свободно мыслить, - сказал во время церемонии Игорь Руденя.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отметил, что в таких конкурсах важна духовная составляющая.

Конкурс проводился среди воспитанников школ искусств и культурно-досуговых учреждений в феврале-марте 2021 года по двум номинациям: «Живопись» и «Графика».

Победителями конкурса в номинации «Живопись» признаны ученица детской школы искусств Спировского района Мариелла Кобалия, учащаяся Кашинского дома детского творчества Софья Кузнецова, ученица Калязинской художественной школы Елизавета Губанова.

В номинации «Графика» - ученица Конаковской детской школы искусств Анастасия Бубнова.