На праздник в честь 500-летия обретения мощей святого Макария Калязинского приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя

В Калязине проходит праздник в честь 500-летия обретения мощей Макария Калязинского Фото: ПТО

8 июня в Калязине организован праздник в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Участие в торжествах принимает губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, жители и гости Верхневолжья.

Праздник начался с Божественной литургии на площади перед церковью Вознесения Господня. Литургию возглавил управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий. В завершение литургии состоялся чин славления праздника.

- Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого и заложенные им традиции, – сказал Игорь Руденя.

Митрополит Амвросий отметил – благословение на проведение торжеств дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На празднике были подведены итоги конкурса детского рисунка «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли». Победителей вместе со священнослужителями наградил Игорь Руденя.

В 14:00 на набережной Волги начнется праздничный концерт «Свет Души».