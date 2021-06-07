Новые междугородние автобусы за два месяца перевезли 23 тысячи пассажиров в Тверской области

Новые междугородние автобусы. Фото: Транспорт Верхневолжья

Новые междугородние маршруты транспортный оператор «Транспорт Верхневолжья» запустил 30 марта 2021 года. За два месяца работы автобусы перевезли из Твери в районы области и обратно около 23 тысяч пассажиров.

Напомним, на белых брендированных автобусах с изображением Старого моста из Твери теперь можно добраться до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Кимр и Погорелова Городища. Ранее, в декабре 2020 года, также начал работу маршрут «Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату».

На этих маршрутах работает 12 автобусов большого класса (на 53 места) и 3 автобуса среднего класса (37 пассажирских мест).

В Твери новые автобусы отправляются от автовокзала. Их расписание можно узнать в мобильном приложении «Волга» (раздел «Билеты по региону»). Цены на билеты составляют от 312 до 557 рублей.

Междугородние маршруты стали одним из этапов внедрения в регионе новой транспортной модели. По информации пресс-службы Правительства Тверской области, с 3 июля модернизация модели пассажирских перевозок пройдёт на территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.