Новые междугородние автобусы в Тверской области: расписание, как купить билет, сколько стоит провоз багажа и животных

Такие автобусы теперь ходят из Твери до Ржева, Осташкова, Кимр и Зубцова, в посёлок Оленино и в Погорелое Городище. Фото: Транспорт Верхневолжья

Региональный оператор пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» 31 марта 2021 года запустил новые междугородние маршруты. Теперь на белых брендированных автобусах с изображением Старого моста на борту из Твери можно добраться до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Кимр и Погорелова Городища. Напомним также, с 12 декабря 2020 года ежедневно курсирует автобус «Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату».

Все автобусы отправляются из Твери от автовокзала.

Со временем такие же автобусы должны выйти и на другие междугородние маршруты нашего региона. Фото: Транспорт Верхневолжья.

Где купить билеты

Приобрести билеты на междугородние рейсы можно в приложении «Волга» и в кассах автовокзалов. К оплате принимаются наличные и банковские карты (МИР, Visa или MasterCard).

Важный момент: купить обратные билеты в Тверь на все рейсы (за исключением маршрута «Тверь - Ржев») в приложении «Волга», а также в кассе тверского автовокзала пока нельзя. За такими билетами придётся обращаться в кассы местных вокзалов.

Чтобы купить билет в приложении «Волга», войдите в приложение и нажмите кнопку «Билеты по региону». Там размещена информация о новых рейсах автобусов «Транспорта Верхневолжья», а также об остальных легально работающих междугородних маршрутах. Выберите пункт отправления (Тверь), пункт прибытия, дату поездки; укажите количество билетов. Нажав кнопку «Найти билеты», вы увидите информацию обо всех рейсах и стоимость билетов. Далее вам предложат выбрать удобное время (если имеются насколько рейсов) и место в автобусе. После этого вы можете оплатить билет.

Ещё один важный момент: станция «Ржевский мемориал Советскому солдату» в приложении отдельно не заведена. Поэтому, чтобы купить билет на рейс № 555 «Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату», необходимо выбрать конечной точкой Ржев. Вам покажут имеющиеся билеты как до ржевского вокзала, так и до мемориала.

Стоимость билетов, указанную ниже, «КП»-Тверь» сообщили в «Транспорте Верхневолжья». Однако в приложении «Волга» цена немного отличается в большую сторону. Мы задали оператору вопрос, с чем это связано, и дополним информацию, как только получим ответ.

Расписание и стоимость билетов

Маршрут № 534 «Ржев - Тверь»

Время в пути - 2 часа 40 минут. Стоимость билета: 365 рублей.

Из Твери:

6:00, 7:10, 8:40, 10:00, 11:30, 13:30, 16:40, 18:00 и 19:30.

Из Ржева (автовокзал):

7:30, 9:30, 11:00, 13:00, 14:20, 15:30, 16:40, 20:10 и 21:10.

На этом маршруте возможны и дополнительные рейсы. Уточняйте расписание в приложении «Волга» или в кассе автовокзала.

Маршрут № 555 «Тверь - Ржевский мемориал»

Время в пути - 2 часа 50 минут. Стоимость билета: 364 рубля.

Из Твери: 8:00 и 15:20.

От Ржевского мемориала: 11:50 и 18:50.

Маршрут № 513т «Тверь - Зубцов»

Время в пути - 2 часа 55 минут. Стоимость билета: 424 рубля.

Из Твери: в 9:20.

Из Зубцова (с автостанции): в 13:30.

Маршрут № 547 «Тверь - Оленино»

Время в пути - 3 часа 50 минут. Стоимость билета: 538 рублей.

Из Твери: в 12:30.

Из пос. Оленино (с автостанции): в 17:00.

Маршрут № 558 «Тверь - Погорелое Городище»

Время в пути - 3 часа 45 минут. Стоимость билета: 493 рубля.

Из Твери: в 10:45.

Из Подгорелого Городища: в 16:20.

Маршрут № 530т «Осташков - Тверь»

Время в пути - 4 часа 30 минут. Стоимость билета: 557 рублей.

Из Твери: 6:30, 11:00, 15:00 и 19:00.

Из Осташкова (с автовокзала): 5:00, 10:00, 14:00 и 18:30.

Маршрут № 519 «Кимры - Горицы - Тверь»

Время в пути - 3 часа (от Твери до Гориц - 1 час 55 минут). Стоимость билета: 393 рубля.

Из Твери: в 9:00 и 14:00.

Из Кимр (от железнодорожного вокзала): в 12:45 и 17:45.

Маршрут № 520 «Кимры - Максимцево - Тверь»

Время в пути - 2 часа 20 минут (от Твери до Максимцева - 1 час 35 минут). Стоимость билета: 312 рублей.

Из Твери: в 7:00 и 16:30.

Из Кимр (от железнодорожного вокзала): в 10:00 и 19:30.

Провоз багажа и домашних животных

Стоимость провоза багажа составляет 20% от стоимости проезда до нужной вам станции. Оплатить багаж можно в приложении «Волга» и в кассах автовокзалов.

Чтобы оплатить багаж в приложении «Волга», нужно поставить галочку в графе «багаж» перед оплатой билета.

Если вы везёте с собой домашнее животное, независимо от того, хомячок это или огромный сенбернар, за него придётся заплатить как за багаж. Но ехать животное, конечно, будет с вами, в салоне.

Перевозка маленьких и средних домашних животных (птиц, хомяков, кошек, маленьких собак) разрешается в специальных переносках или любых других контейнерах с твёрдым дном. Большого пса вам разрешат вести только на задней площадке автобуса. При этом собака обязательно должна быть на коротком поводке и в наморднике.

НА ЗАМЕТКУ

Нормы провоза багажа в междугородних автобусах утверждены законодательно и требования перевозчика должны им соответствовать.

Согласно федеральному закону «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 24.02.2021), каждый пассажир имеет право брать в поездку на автобусе ручную кладь и багаж.

Ручную кладь пассажир может провозить с собой бесплатно в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров. Бесплатно можно вести с собой также одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

За установленную перевозчиком плату в багажном отделении перевозится багаж в количестве не более двух мест на пассажира. Длина, ширина и высота каждой единицы багажа в сумме не должны превышать сто восемьдесят сантиметров.