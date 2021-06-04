В Твери уничтожили памп-трассу, где погиб подросток

В Твери уничтожили памп-трассу рядом с заброшенным Центральным стадионом. Фото: группа в ВК/Тверь ВКонтакте/Дании Хитров.

4 июня тверичане опубликовали фотографию с разрушенной площадкой для экстремалов. Это та самая памп-трасса, где 11 мая погиб 16-летний подросток, катавшийся без шлема на велосипеде. По поводу случившегося возбудили уголовное дело, которое находится в производстве.

Судя по сломанным деревьям, можно предположить, что памп-трассу, которая существовала нелегально, сравняли тяжёлой техникой. К примеру, экскаваторами. Как писала «Комсомолка», трасса для катания на велосипедах, самокатах и т.д. существовала около 15 лет. Занимались ею энтузиасты.

Такой памп-трасса была сразу после трагедии. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сразу после трагедии с мальчиком, который катался без средств защиты, «КП»-Тверь» дала комментарий уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Детский омбудсмен предлагал благоустроить спортивный объект и следить за безопасностью на нём.

– Эта трасса известна в определённых кругах. <…> Конечно, проще сказать, что нужно всё закрыть, срыть кочки, но проблему это не решит, – уверена Лариса Анатольевна. – Я буду обращаться в органы власти, чтобы этот досуг был организован в соответствии с требованиями: правила, охрана, требования по возрасту и т.д.

Видимо, вопрос всё-таки решили радикальным образом. По нашей информации, памп-трасса с «грядками» и кочками была единственной в Тверском регионе.