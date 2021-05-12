В Твери на площадке для велосипедных трюков погиб подросток-велосипедист без шлема

В Твери на велосипедном пампе погиб подросток-велосипедист без шлема. Фото: группа в ВК, фото 2019 года/SkillBike 69.

По данным правоохранительных органов, вечером 11 мая 16-летний тверичанин, катаясь без шлема на горном велосипеде, выполнял трюки на специальной площадке. В один момент велосипедист разогнался, упал, ударился головой и умер на месте. Кто допустил, чтобы подросток катался на памп-треке без шлема? Он был один или в компании друзей? На эти вопросы пока нет ответов.

«Памп-трек» – это специальная велосипедная трасса, где чередуются ямы, кочки и склоны, по которым нужно ездить, проявляя своё мастерство. Конечно, как и любой экстремальный вид спорта, езда по такой площадке требует особых умений, даже особой техники крутить педали и двигаться вверх-вниз, и надёжности «железного коня». Без тренировок и специальной экипировки – шлема, а лучше налокотников и наколенников – пробовать свои силы не стоит.

Судя по информации на сайте велолюбителей, памп в Твери находится за простаивающим Центральным стадионом, на грунтовой дороге, ведущей к гребной базе олимпийского резерва. В этом направлении нужно проехать 30 метров. Трасса состоит из большого и малого кругов. Есть два отдельно стоящих пролёта по 6,5 метров для отработки дальних прыжков. Есть учебные мини-площадки, входящие в комплекс.

Если верить фотографиям в социальных сетях, такую трассу или, как выражаются сами экстремалы, спот сооружают как грядки – с помощью лопаты, утрамбовывая землю специальным образом. На снимках катающихся тверичан видно, что не все надевают шлем. На свой страх и риск.

Устраивают «покатушки» на тверском «пампе» неформально. Видимо, организаторы трассы в начале сезона создают холмы и трамплины, а потом оставляют их для свободного посещения всеми желающими. И тогда уже ответственность за безопасность лежит на катающихся.

Трасса пампа в Твери. Фото: группа в ВК, фото 2019 года/SkillBike 69.

По факту гибели юного тверичанина проходит проверка. Прокуратура выясняет причины и условия, при которых произошло непоправимое.

– Будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также соблюдению требований федерального законодательства при организации и эксплуатации объекта предназначенного для катания на горных велосипедах, – сообщили в ведомстве.

К работе подключились сотрудники Московского межрайонного отделом Твери Следственного комитета по Тверской области.

– На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела, следователя-криминалиста следственного управления и сотрудников полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы происшествия, – уточняют в следкоме.

Кто ответственен за содержание велопампа – предстоит выяснить правоохранительным органам.