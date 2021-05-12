«Проще сказать, что нужно всё закрыть, но проблему это не решит»: Уполномоченный по правам ребёнка о гибели подростка на велоплощадке в Твери

Место ЧП, в котором погиб 16-летний подросток, катавшийся на горном велосипеде без шлема... Фото: Виктория ТУШКОВА

Трагедия произошла 11 мая. 16-летний подросток на горном велосипеде катался на площадке для тренировок экстремалов: масса троп с ямами и горками. Площадка недалеко от Центрального стадиона Твери. Юный велосипедист был без шлема. В один момент мальчик разогнался и, не справившись с управлением, упал и ударился головой. Это версия. От полученных травм юноша скончался на месте.

Площадка на языке профессионалов называется «памп-трек». Рядом – недействующий стадион «Центральный», недалеко Волга и гребная база. При главном въезде на площадку установлен штендер с предупреждением, что кататься здесь можно только на велосипедах и только в шлеме. Надпись читается хорошо, не заметить её нельзя.

Сейчас, после работы криминалистов Следственного комитета, два главных въезда на памп-трек перегорожены сигнальной лентой. Объявление на бумаге гласит, что катание на колёсной технике запрещено – травмоопасно. На площадку есть ещё пара узких въездов-тропинок. Наверное, проложены особо отчаянными велоэкстремалами.

Памп-трасса, где произошла трагедия, огорожена лентой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дорожки трека жёсткие и накатанные (по крайней мере, в сухую погоду), почва похожа на суглинок. Кое-где растут деревья, некоторые – прямо по краю дорожек. Горки крутые, что неудивительно – памп-треки предназначены исключительно для профессиональной экстремальной езды, долгих прямых участков там нет.

Больших валунов на трассе мы не нашли. Кое-где лишь выглядывают из почвы небольшие камни, их не много. Однако и один может сыграть свою роль. На месте, где разбился мальчик, камней нет. Но, возможно, какие-то предметы забрали с места следователи.

Огромная, именно огромная, лужа запёкшейся крови растеклась на маленьком ровном отрезке, где спуск с горки раздваивается, переходя в радиальный наклонный участок трассы. Упал ли юноша с горки, не справился ли с управлением, выезжая с изогнутого участка, или случилось ещё что-то – пока непонятно.

Все подробности должно выяснить следствие. Никаких особенных следов шин или взрыхлённой почвы на этом месте сейчас нет («КП»-Тверь» побывала там на следующий день после трагедии).

В первой половине дня велосипедистов на площадке не было. По следам шин видно, что трек пользуется спросом. Об этом говорят и накатанные дорожки, и мусор в траве.

Этот памп-трек с искусственными неровностями и кочками, который построили в центре Твери, считается начального уровня сложности. На нём могут тренироваться те, кто только осваивает особое катание: не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники движения за счёт вжимания в ямы и резкого расслабления при выходе из них.

– Эта трасса известна в определённых кругах, но не является официальным местом отдыха или досуга. То есть, по сути, это нелегальная площадка для занятия такими рискованными видами спорта. Понятно, что подростки, которым нравятся экстремальные виды спорта, частенько проводят там время. Конечно, проще сказать, что нужно всё закрыть, срыть кочки, но проблему это не решит, – уверена уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. – Я буду обращаться в органы власти, чтобы этот досуг был организован в соответствии с требованиями: правила, охрана, требования по возрасту и т.д.

Памп-трек – холмы, холмы... Фото: Виктория ТУШКОВА

По информации одного из участников велосообщества Твери, который попросил своё имя не афишировать, это открытая площадка, куда разрешён вход любому.

– По сути, это пустырь городской, никто не регламентирует вход туда. Площадка создавалась разными энтузиастами на протяжении 15 лет. Последние года три-четыре там стоит информационный баннер с правилами поведения и написано об обязательном использовании защитного шлема, – поведал собеседник.

Всего в Твери три официальных площадки для занятий экстремальными видами спорта – катания на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах для трюков. Далеко не на всех есть информационные баннеры и правила поведения. Мы проехались и посмотрели, как там обстоят дела.

В парке на Королёва в микрорайоне «Южный» регламент для посетителей написан, но давным-давно зарисован кем-то граффити. На площадке для скейтеров в основном гуляют мамы и папы с детьми.

Кто-то зарисовал правила поведения на скейтплощадке. Фото: Наталья Тихонова.

В парке Победы, после того как снесли старый скейтпарк, поставили новые объекты. Но никакого информационного предупреждения не видно, место для объявления зияет пустотой.

Штендер для информации пуст. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Похоже обстоят дела на скромной площадке на Петербургской заставе. Впрочем, на всех этих площадках конструкции выглядят нормально, поломок не заметно.

Выглядит всё цивильно, но памятки о безопасности нигде нет. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В группе тверских велосипедистов в соцсетях «SkillBike 69» есть фотографии, как обустраивают памп около Центрального стадиона в 2020 году. Видно, что этим занимаются активисты с лопатами в руках.

– Пока идёт проверка, ещё не возбуждено уголовное дело, рассматриваются все факты, – обозначили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Александр СТРАЖЕВСКИЙ, опытный велосипедист:

– Даже в случае простого катания по городу из минимально необходимого нужен велошлем. В случаях триала, памп-трека и прочих весьма травмоопасных вещей обязательно должен быть полный комплект экипировки. Как на тренировках, так и на соревнованиях. Шлем обязателен всегда, неважно, какой стаж катания. Наколенники и налокотники опционально, в зависимости от опыта и мастерства. Перчатки тоже желательно, чтобы в случае падения разодрать их, а не руки.

Александр Стражевский также проконсультировал «КП»-Тверь», что нормальный велошлем для экстремального катания должен стоить от 8000 рублей, а велосипед – от 150 000 рублей.

– А занятия на дешёвых байках до добра не доведут, – констатирует Александр.

Евгений ХРУСТАЛЁВ, опытный велосипедист:

– Катание без шлема – это занятие на свой страх и риск. Хотя по правилам при езде на велосипеде в нашей стране он не обязателен, но упасть можно и на ровном месте. Также стоит понимать, что, хотя уровень этого памп-трека достаточно простой, но он подразумевает минимальную подготовку и специализированный инвентарь. Помимо защиты у ребят, которые этим занимаются, и велосипеды должны быть подходящие. А молодёжь туда приезжает бесконтрольно, без защиты и на самых дешёвых велосипедах, которые плохо подходят даже для езды по прямой.