В Твери наградили парня, который в январе спас девочку, провалившуюся под лёд

В Твери наградили Михаила Колосова, который в январе спас девочку, провалившуюся под лёд. Фото: ВК/Михаиил Колосов.

1 июня, в День защиты детей, 19-летнему студенту Тверского колледжа транспорта и сервиса Михаилу Колосову вручили грамоту за спасение юной тверичанки. Парень бросился на помощь девочке, провалившейся под лёд на Волге. Ребёнок катался на санках.

Почётную награду вручил юноше и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета по Тверской области Сергей Монахов. Михаил проявил смелость и решительность в трудную минуту.

Награду вручили от Следственного комитета по Тверской области. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Напомним, 8 января пятилетняя девочка каталась с горки на санках на льду Волги. В один момент лёд треснул, и она оказалась по горло в воде. Михаил с друзьями проходил мимо и бросился на крик о помощи. Подполз к ребёнку, который смог схватиться за него, и вместе они добрались до берега.