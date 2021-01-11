Михаил Колосов, гулявший по набережной в районе горсада, бросился на помощь утопающей. Точный возраст пострадавшей неизвестен, но спасший ее тверичанин предполагает, что ей около пяти лет. После спасения девочку сразу забрала домой мама. На пресс-конференции регионального МЧС сообщили, что 19-летний студент колледжа будет представлен к награде.В комментарии «КП»-Тверь» Михаил рассказал, что страха не было, думал только о том, как бы помочь провалившейся под лед.В Главном управлении МЧС по Тверской области узнали о храбром поступке тверичанина и собираются наградить его за проявленное мужество.– Юноша геройски спас девочку. Мы уже побеседовали с ним. Сейчас готовим документы о представлении его к ведомственной награде МЧС, – прокомментировал руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС по Тверской области Сергей Шлыков.