Bнцидент произошел 8 января в Твери, в районе горсада. Маленькая девочка вместе с другими детьми каталась с горки на Волге. Внезапно лед треснул, и малышка оказалась по горло в ледяной воде. Прохожие, а людей вокруг было много, растерялись. Спас малышку 19-летний студент Михаил Колосов.Михаил гулял неподалеку и, услышав крики девочки, сразу бросился на помощь.– Страшно не было, думал только о спасении девочки. Хотя был впервые в такой ситуации. Успел вспомнить, что рассказывали о таких ситуациях на уроках ОБЖ, – делится воспоминаниями Михаил.На уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) упоминали в числе прочего, что нужно ползти, а не идти по льду. Так юноше удалось добраться до провалившейся, которая держалась над водой, уцепившись за кромку льда.Затем они вместе выбрались на берег. А к маленькой пострадавшей, которой на вид было лет пять, как описывает Михаил, сразу же подбежала мама.Молодой человек, который учится в Тверском колледже транспорта и сервиса на автомеханика, стал героем публикации, которая буквально за два дня собрала в социальных сетях порядка 30 тысяч просмотров. Пользователи же, которые комментировали запись, недоумевают, почему детей отпускают кататься одних и почему вообще на реке катаются на санках.Одна из свидетельниц указывает в комментарии, что мама девочки, провалившейся под лед, повела себя, мягко говоря, легкомысленно.«Мама пошла вообще с коляской дальше и оказалась спиной к ребенку. После того как заорали, что ребенок тонет, она повернулась и начала сверху кричать, чтоб помогли ее дочке. Хотя на Волге видны проплешины, родители все равно отпускают своих детей кататься», – написала одна из свидетелей происшествия.«Надеюсь, родителям и родственникам ребенка это будет уроком. Спасителю и девочке - богатырского здоровья», – добавляет другой пользователь.«Должен быть награжден за спасение утопающего!» – пророчат другие пользователи.К слову, дети кататься на Волге после инцидента не прекратили.Поступок Михаила всколыхнул в сети и дискуссию о том, вся ли молодежь нынче испорченная. Как оказалось, в любые времена найдутся те, кто готов бескорыстно прийти на помощь своему ближнему.