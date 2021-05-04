Тверские минсемьи и минсоцзащиты взяли под контроль ситуацию с мальчиком-инвалидом

Два профильных министерства региона взяли ситуацию с мальчиком, который полз по дороге, под контроль. Фото: ПТО

Как мы писали, 3 мая в Твери произошел их ряда вон выходящий случай. Автомобилисты на одной из улиц увидели и помогли ползущему по дороге мальчику. Как потом выяснилось, у ребенка врожденное заболевание - ДЦП, и он умудрился "сбежать" из дома.

"КП"-Тверь" разобралась в подробностях этой истории и выяснила, что мама решила поместить мальчика на лечение в психиатрическую больницу. Дело в том, что он ведет себя неуравновешенно и агрессивно.

Ситуацию взяли на контроль минсемьи и минсоцзащиты Тверской области.

Представители ведомств созвонились с мамой ребенка, предложили помощь. При этом выяснили, что семья, где воспитывается еще пять детей, не относится к категории неблагополучных.

Специалисты областных минсемья и минсоцзащита также предложили маме мальчика в будущем обращаться в семейный центр, где в том числе можно получить помощь психолога.