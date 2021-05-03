Пьяные пассажиры подрались с водителем автобуса №56 в Твери

В автобусе №56 пассажиры подрались с водителем Фото: vk.com/vktver/Елизавета Кравченко (скрин видео)

Очередной инцидент в автобусе произошел в Твери вечером, 2 мая. На остановке ТЦ "Можайский" двое пьяных мужчин подрались с водителем автобуса №56, следующего по маршруту "Бульвар Цанова - мкр. Радужный".

По сообщению очевидцев, конфликт начался после того, как пожилая женщина сделала пьяным пассажирам замечание, в ответ мужчины начали оскорблять пассажирку. За женщину вступился водитель, началась потасовка.

Все вместе участники драки выпали из автобуса на остановку. Разнять драку помог мужчина, который в этот момент ждал автобус.

Все присходящее на видео сняли очевидцы и разместили пост в группе "Тверь ВКонтакте".

Напомним, что за последние несколько месяцев это уже не первая драка в общественном транспорте.

28 марта компания пьяных молодых людей разгромила автобус №15, на дебоширов завели уголовное дело, а 4 апреля в автобусе №6 внезапно началась драка между молодыми людьми и мужчинами.