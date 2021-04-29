Игорь Руденя рассказал, почему введен особый противопожарный режим в Тверской области

Правила разведения костров на участках ужесточили, чтобы предотвратить пожары. Фото: Влад КОМЯКОВ

Вечером 29 апреля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя пояснил, что ввести в регионе особый противопожарный режим его вынудили безотвественные граждане - как некоторые местные жители, так и приезжие дачники или туристы.

речь о тех, кто не задумываясь о последствиях поджигает сухую траву или без всякого зазрения совести любит устраивать костры в лесах.

- Есть люди, которые не слышат наши обращения и пытаются решить свои хозяйственные вопросы неправильными путями, - привел пример глава региона в эфире. - Например, чтобы просто вырвать траву, они её поджигают. Такой случай зафиксировали буквально неделю назад на одном из кладбищ. Вместо того, чтобы расчистить могилу родственника, люди подожгли её. В итоге огонь пришлось тушить по всему кладбищу.

Подробнее о переходе региона на особый противопожарный режим читайте здесь.

А в целом об ужесточении правил пожарной безопасности, в том числе на дачах, читайте здесь.