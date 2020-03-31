2020-03-31T13:30:47+03:00
Общество

Тверская область переходит на особый противопожарный режим

Такое решение принято на заседании регионального правительства
Александр ЖМУЛИН
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Меры должны быть приняты во всех муниципалитетах региона.Меры должны быть приняты во всех муниципалитетах региона.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства принял решение о запрете посещения гражданами лесов, разведения огня, сжигания мусора и сухой травы.

Данная мера вызвана тем, что в связи с нерабочими днями в Верхневолжье прибыли жители из других регионов страны.

– Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует, – подчеркнул Игорь Руденя.

Органы местного самоуправления должны организовать патрулирование населённых пунктов, обеспечить подготовку необходимой пожарной техники, принять меры по запрету сжигания травы, разведению костров.

В план противопожарных мероприятий в лесах дополнительно включено устройство 500 км минерализированных полос, прочистка 1500 км таких полос, установка 300 аншлагов, размещение стендов содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

В рамках мер по профилактике пожаров, обеспечению безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников (уже проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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