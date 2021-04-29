В Тверской области могут создать музей поискового движения России

В дальнейшем на площадке мемориала планируется развивать музейно-парковую зону.

29 апреля до церемонии закрытия экспедиции «Ржев. Калининский фронт» губернатору Игорю Рудене представили планы по открытию музея поискового движения России на территории Ржевского мемориала. В планах есть и объекты, рассказывающие об истории Ржевской битвы.

В дальнейшем на площадке мемориала планируется развивать музейно-парковую зону. Тематический парк будет более подробно раскрывать историю Ржевской битвы. Здесь предполагается установить павильоны, разместить мультимедийные комплексы. Гости смогут узнать об исторических событиях, военных действиях через панорамные проекции, голограммы.

Центральным объектом парка станет Музей поискового движения России

Кроме того, на площадке мемориала планируется открытие центра по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Обо всем об этом сообщает областное правительство. Напомним, что при строительстве Ржевского мемориала Тверская область взяла на себя создание прилегающей инфраструктуры.

Работа продолжается: до Ржевского мемориала запущены автобусы, совсем скоро начнется регулярное движение скоростных электропоездов «Ласточка». С 30 апреля уже начнется продажа билетов.