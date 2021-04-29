Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области завершена, но лагерь поисковиков не свёрнут до осени

Экспедиция завершена, ее итог - поисковиками найдены останки 387 павших советских воинов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Утром 29 апреля, когда я приехал в лагерь масштабной военно-исторической экспедиции в «Ржев. Калининский фронт», там еще бурлила жизнь. Туда сюда ходили поисковики из разных уголков России. Однако скоро они все разъедутся - работа уже шестой по счету экспедиции завершена.

Но на смену им приедут другие, а может и кто-то из нынешних еще останется, чтобы продолжить поиски останков тех, кто погиб под Ржевом в боях с гитлеровскими солдатами в 1942-1943 годах.

Дело в том, что губернатор Игорь Руденя после торжественной церемонии закрытия экспедиции сказал, что сам поисковый лагерь сворачивать не будут - он простоит всю эту Вахту Памяти, то есть лето и часть осени. Соответственно поисковые отряды, которые будут искать останки павших бойцов на ржевской земле, смогут им воспользоваться.

В лагере - на улице Жукова... Фото: Александр ЖМУЛИН

Сама церемония закрытия прошла у подножия памятника Советскому солдату на Ржевском мемориале. Скорбную монументальную фигуру превращающегося в журавлей воина прекрасно видно из лагеря.

В церемонии, помимо нашего губернатора, приняли участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, некоторые тверские парламентарии, школьники, юнармейцы, жители Ржева и Ржевского района. И, конечно же, поисковики.

В этот раз в экспедицию «Ржев. Калининский фронт» их приехало больше 700 человек из 32 регионов России. К сожалению, из-за пандемии не смогли приехать отряды из Белорусии, Казахстана, Прибалтики.

Десятки этих неравнодушных мужчин, юношей и даже девушек в камуфляжной форме встали по бокам от поставленных в шесть рядов у подножия Советского солдата красных гробов с останками...

Шесть рядов гробов с останками солдат у подножия памятника. Фото: ПТО

Утром руководитель экспедиции, главный специалист Департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Андрей Семёнов рассказал журналистам, что за 11 дней работы лагеря (с 17 по 29 апреля) удалось поднять останки 374 солдат и офицеров Красной армии. Однако к вечеру данные были уточнены - 387 советских воинов.

Было найдено 34 медальона. 15 расшифровали, установили личности тех, кому они принадлежали. Уже найдены родственники семерых из них.

- Скорее всего, они приедут на перезахоронение останков, которое, насколько я знаю, запланировано на 22 июня, - уточнил представитель РВИО.

Один из найденных медальонов погибших солдат. Обращаться с ним надо крайне, радикально осторожно, он очень хрупок. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он также рассказал, что из-за зимы в полях и лесах скопилось много воды — раскопы можно было вести не везде:

- Работали в районе Знаменского плацдарма, деревень Полунино, Кокошкино, Воробьево. Результат хороший, учитывая, что поднимались в основном одиночные бойцы. А это сложный процесс.

Андрей Семенов также рассказал, что на экскурсиях в лагере за эту экспедицию побывали свыше 1200 школьников из Москвы, Подмосковья, Новгородской и, конечно, Тверской областей. Для них был организована выставка экспонатов военной техники, развернут полевой музей с фронтовыми артефактами с мест раскопов.

- Мы благодарны Президенту России, поддержавшему в 2016-м году идею о проведении этого значимого мероприятия. Важно, что с каждым годом поисковое движение растёт, всё больше молодых людей объединяется в отряды, военно-патриотическая работа формирует мировоззрение. Хочу поблагодарить всех участников поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» за труд, за неоценимый вклад в увековечивание исторической правды и сохранение нашей памяти. Мы всегда будем помнить о подвиге великого поколения победителей, - сказал на церемонии закрытия экспедиции Игорь Руденя.

Губернатор и другие участники церемонии закрытия экспедиции возложили цветы к подножию памятника Советскому солдату. Фото: ПТО

- Наши солдаты не всегда носили именные жетоны, не всегда закладывали в капсулу имя и фамилию. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч солдат без петлички и без лычки пложили свою жизнь на алтарь Победы, - подчеркнул Владимир Мединский.

После выступал кто-то еще... а я вдруг заметил сидящую неподалеку на скамейке и утиравшую изредка слезы седую старушку. Она часто поднимала взгляд на памятник солдату, в морщинистых руках четыре красные гвоздики.

О ком она плачет? Кого вспоминает? Не спросил... Не стал тревожить.

О ком она вспоминает?.. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пожилая женщина часто поднимала глаза вверх - на памятник. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПРАВКА КП

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2300 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 100 воинов.

Поисковая работа в регионе ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 100 имен без вести пропавших воинов.