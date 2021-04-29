С 30 апреля начнется продажа билетов на "Ласточку" до Ржевского мемориала в Тверской области

Игорь Руденя осмотрел станцию "Ржевский мемориал" Фото: ПТО

29 апреля губернатор Игорь Руденя проинспектировал строительство железнодорожной станции "Ржевский мемориал". Пункт создают на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату.

- С завтрашнего дня начинаются продажи билетов на "Ласточку" для поездки на Ржевский мемориал. В течение ближайшей недели мы станем свидетелем запуска нового проекта, – сказал Игорь Руденя после осмотра площадки.

На станции уже смонтирована платформа и ее элементы, установлен павильон, проведена внутренняя отделка, обустроена территория вокруг.

На заседании рабочей группы рассмотрена организация регулярного движения поездов "Ласточка" из Москвы до Ржевского мемориала. Игорь Руденя поручил проработать вопрос о запуске большего числа поездов после открытия станции в майские праздники.

Сейчас доехать до мемориала можно за 4,5 часа.